Lastwagen kommt von Bundesstraße ab – Vollsperrung

Gammertingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) von der Bundesstraße abgekommen und umgekippt. Der Fahrer war kurzzeitig eingeklemmt und musste befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er blieb nach bisherigen Informationen unverletzt. Derzeit ist die betroffene Bundesstraße 32 in beide Richtungen voll gesperrt. Nun soll der Lastwagen, der einen Abhang hinunterrutschte, geborgen werden. Weshalb der Fahrer von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Andere Fahrzeuge seien nicht am Unfall beteiligt gewesen.