Lkw mit giftigem Desinfektionsmittel umgestürzt

Gießen (dpa/lhe) - In der Nacht zum Dienstag ist auf der Kreisstraße 25 in Gießen ein unter anderem mit Desinfektionsmittel beladener Lkw umgestürzt. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, müsse geprüft werden, ob die giftige Flüssigkeit ausgelaufen sei. Dies könnte für die umliegende Bevölkerung gesundheitsgefährdend sein. Die Feuerwehr ist mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.