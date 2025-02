Mann stirbt nach Auseinandersetzung an Unterführung

Wendlingen (dpa/lsw) - Eine Woche nach der körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitbewohner an einer Bahnhofsunterführung in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist ein Mann gestorben. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge erlag der 66-Jährige seinen Verletzungen am Montag im Krankenhaus. Sein 36 Jahre alter Kontrahent befindet sich in Untersuchungshaft.