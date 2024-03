Mann stirbt nach Kellerbrand - Wäschetrockner in Flammen

Malsfeld (dpa/lhe) - Ein 75-jähriger Mann ist an den Folgen eines Kellerbrandes im Schwalm-Eder-Kreis gestorben. Er habe offensichtlich versucht, am vergangenen Freitag einen brennenden Wäschetrockner zu löschen, teilte die Polizei in Homberg am Mittwoch mit. Dabei habe seine Kleidung Feuer gefangen. Der Schwerverletzte sei am Abend in seinem Haus in Malsfeld-Ostheim von seiner Tochter gefunden worden. Er wurde in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen. Dort starb er am Montag. Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt am Wäschetrockner.