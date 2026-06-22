Kriminalität

Mann stirbt nach Streit - Verdächtiger festgenommen

Mit einem Stuhl soll ein Mann einen anderen schwer verletzt haben. Nun ist das Opfer tot. Was die Ermittler wissen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - Stunden nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Balingen (Zollernalbkreis) ist das Opfer gestorben. Der 32 Jahre alte Mann sei am Sonntagabend seinen Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Verdächtiger wurde am Sonntag an seiner Wohnanschrift festgenommen. Er sollte heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

In der Nacht auf Sonntag war es vor dem Lokal zu einem Streit gekommen. Der Verdächtige soll dem Geschädigten mit einem Stuhl lebensgefährliche Kopfverletzungen zugefügt haben. Zu möglichen Hintergründen und Umständen der Festnahme machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.

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