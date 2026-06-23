Mann stirbt nach Attacke – Verdächtiger in Haft
Nach einer tödlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte sitzt ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Polizei hofft auf Hinweise.
Balingen (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 32 Jahre alten Mannes in Balingen (Zollernalbkreis) sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 21 Jahre alte Deutsche soll am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte bei einem Streit zwischen mehreren Personen den 32-Jährigen mit massiver Gewalt so schwer verletzt haben, dass dieser noch am gleichen Tag starb.
Der Verdächtige soll dem Opfer laut einer früheren Polizeimeldung mit einem Stuhl lebensgefährliche Kopfverletzungen zugefügt haben. Zu möglichen Hintergründen und Umständen der Festnahme machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Die Polizei suche Zeugen.