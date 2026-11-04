Mann stirbt nach Unfall auf Rastplatz an Autobahn 81
Auf einem Rastplatz bei Widdern prallt ein Mann mit seinem Auto offenbar ungebremst in einen geparkten Laster. Was die Polizei bislang über den tödlichen Unfall weiß.
Widdern (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der Autobahn 81 bei Widdern (Landkreis Heilbronn) gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr er mit seinem Auto auf den Rastplatz und offenbar ungebremst in einen geparkten Lastwagen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, hieß es. Der Fahrer des Lastwagens befand sich den Angaben zufolge während des Unfalls im Führerhaus, blieb aber unverletzt.