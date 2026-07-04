Tödlicher Unfall

Mountainbiker prallt gegen parkenden Bagger und stirbt

Eine Passantin entdeckt einen leblosen Radfahrer – für den 53-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Geislingen (dpa/lsw) - Ein 53 Jahre alter Mountainbiker ist in Geislingen im Zollernalbkreis bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Demnach prallte der Mann am Freitagabend gegen das Heck eines seitlich abgestellten Kleinbaggers. Nach Angaben des Polizeisprechers fand ihn eine Passantin leblos auf. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät: Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen an der Unfallstelle erlag der Mann seinen tödlichen Verletzungen. Der Mann soll einen Helm getragen haben, so der Sprecher. Ob der Mann zu schnell unterwegs war, sei nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

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