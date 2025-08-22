Unfall Auto kracht gegen Bäume - vier Menschen sterben 22.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: ---/dpa Bei einem schweren Verkehrsunfall im hessischen Landkreis Kassel sind in der Nacht auf Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Auto überschlägt sich Eltern sterben bei Unfall auf der A14 - Kinder verletzt Eine Familie kommt mit ihrem Wagen auf der A14 von der Fahrbahn ab und verunglückt schwer. Die Eltern sterben, die beiden Kinder auf der Rückbank werden verletzt. 18.04.2025 Tödlicher Unfall Mehrere Menschen sterben bei Verkehrsunfall in Niedersachsen 08.01.2025 Landkreis Karlsruhe Zwei Kinder sterben bei Unfall – Drei Menschen verletzt Bei Waldbronn südlich von Karlsruhe kommt es zu einem furchtbaren Unfall, zwei Jungen sterben. Der Vater, ein weiteres Kind und ein Mann werden verletzt. Was war die Ursache? 27.09.2024 Polizei Mann und Kind sterben bei Autounfall Ein voll besetztes Auto kommt von einer Bundesstraße ab und kracht gegen einen Baum. Zwei Insassen sterben - drei weitere werden schwer verletzt. 22.08.2024 Kassel Nach tödlichem Unfall: Verletzter weiterhin in Lebensgefahr Zwei Menschen sterben bei einem Verkehrsunfall bei Kassel, zwei weitere werden schwer verletzt. Ein Verletzter befindet sich auch am Tag nach dem Unfall noch in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen. 24.05.2024