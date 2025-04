Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Kassel (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in der Nähe von Kassel bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 47-jährige Mann verlor nach Angaben der Polizei in einer langgezogenen Kurve zwischen Naumburg und Altendorf die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen ein Brückengeländer neben der Fahrbahn. Noch am Unfallort erlag der Mann seinen Verletzungen. Nach Angaben der Polizei trug er einen Helm.