Motorradfahrer prallt gegen Laterne und stirbt

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und beim Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 59-Jährige am frühen Morgen auf einen Grünstreifen und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei wurde sein Helm abgeworfen. Der Mann stürzte auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer versuchten den 59-Jährigen zu reanimieren, doch der Mann starb noch an der Unfallstelle.