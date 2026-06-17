Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn
Ein E-Scooter-Fahrer will an einem Bahnübergang die Gleise überqueren. Doch er übersieht, dass eine Straßenbahn naht.
Stutensee (dpa/lsw) - Zwei Tage nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 78-Jährige starb am Morgen in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Montag mit einem E-Scooter und darauf angebrachtem Sitz samt Anhänger auf einem Wirtschaftsweg unterwegs gewesen. An einem unbeschrankten Bahnübergang wollte er wohl abbiegen und die Gleise überqueren, übersah aber eine von hinten heranfahrende Straßenbahn, die Vorrang hatte. Er wurde von der Bahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert. Ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.