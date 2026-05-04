Tödlicher Radunfall

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit S-Bahn in Offenbach

Ein 79-jähriger Mann will trotz geschlossener Halbschranken die Gleise überqueren. Für seine Rettung ist es zu spät.

Der verunglückte Radfahrer konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Der verunglückte Radfahrer konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist an einem Bahnübergang in Offenbach von einer S-Bahn angefahren und tödlich verletzt worden. Für den 79-jährigen Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, er sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wollte er am Morgen die Gleise trotz geschlossener Halbschranken an dem Bahnübergang zwischen dem Stadtteil Bieber und Heusenstamm überqueren. 

Die Bahnstrecke wurde nach dem Unfall vorübergehend voll gesperrt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Vorfall kam.

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