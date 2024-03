Mann überrascht drei Einbrecher und wird angegriffen

Dreieich (dpa/lhe) - Auf frischer Tat hat ein Mann in Dreieich (Landkreis Offenbach) mehrere Einbrecher in seinem Haus ertappt und ist von ihnen angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 54-Jährige am Freitag nach Hause und überraschte die drei Täter dort. Die verletzten den Bewohner demnach leicht. Anschließend flohen sie, so ein Sprecher der Polizei. Beute konnten die Täter bei dem Einbruch nicht machen.