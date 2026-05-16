Mann überschlägt sich mit seinem Auto - zwei Verletzte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt am Main sind ein 27 Jahre alter Autofahrer und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin leicht verletzt worden. Der Mann habe in der Nacht in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei Frankfurt mit. Das Auto habe sich mehrfach überschlagen.

Beide Insassen konnten demnach aus dem Fahrzeug aussteigen. Der 27-Jährige sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt worden sei. Anschließend sei er auf eine Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden, so die Polizei.

Wie die Beamten berichteten, wurde das Auto bei dem Unfall zerstört. Ein Fahrrad, ein E-Scooter sowie ein Ortsschild seien ebenfalls beschädigt worden. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.