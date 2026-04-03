Rettungseinsatz

23-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In einer Kurve verliert er die Kontrolle und überschlägt sich. Damit endet für einen 23-Jährigen die Motorradfahrt im Krankenhaus.

Der 23-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der 23-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Romrod (dpa/lhe) - Ein 23-Jähriger hat sich auf einer Landstraße im Vogelsbergkreis mit seinem Motorrad überschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor er am Donnerstag auf der L3070 bei Romrod auf dem Weg Richtung Zell die Kontrolle über sein Fahrzeug. Demnach kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

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