23-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
In einer Kurve verliert er die Kontrolle und überschlägt sich. Damit endet für einen 23-Jährigen die Motorradfahrt im Krankenhaus.
Romrod (dpa/lhe) - Ein 23-Jähriger hat sich auf einer Landstraße im Vogelsbergkreis mit seinem Motorrad überschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor er am Donnerstag auf der L3070 bei Romrod auf dem Weg Richtung Zell die Kontrolle über sein Fahrzeug. Demnach kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.