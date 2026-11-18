Mann um viel Geld gebracht - «Aktenzeichen XY» sucht Spur
Ein erfundener Notfall der Tochter, ein Schockanruf – und ein Abholer, der mit Geld und Schmuck im Wert von rund 220.000 Euro verschwand. Nun soll «Aktenzeichen XY» eine neue Spur bringen.
Überlingen (dpa) - Ein 80 Jahre alter Mann ist mit einem Schockanruf vor wenigen Tagen um seine Ersparnisse gebracht worden - nun beschäftigt sich die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY» mit dem Geschehen. Der Fall, der sich in Überlingen am Bodensee ereignet habe, werde am Abend in der ZDF-Sendung behandelt, sagte eine Sprecherin der Sendung. Zuvor hatte der «Südkurier» berichtet.
Der betagte Mann war vor einer Woche von Betrügern angerufen worden, die ihm eine erfundene Geschichte über seine Tochter auftischten: Sie sei erkrankt und benötige sofort eine hohe Summer Bargeld für lebensrettende Maßnahmen. Daraufhin hatte der Senior einem unbekannten Abholer im Stadtteil Nußdorf Geld und Schmuck im Wert von rund 220.000 Euro ausgehändigt.
Ob die Übergabe an der Haustür des 80-Jährigen stattfand, war nicht bekannt. Eine Videokamera hatte den Unbekannten jedoch erfasst, seither sucht die Polizei mit den Aufnahmen nach dem mit einer Daunenjacke, Mütze und auffälligen Hose bekleideten Verdächtigen. Bisher hätten sich keine tragfähigen Hinweise ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Man hoffe auf eine Spur, die sich im Zuge der Ausstrahlung von «Aktenzeichen XY» ergeben könne.