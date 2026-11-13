Nach Schockanruf: Senior übergibt 220.000 Euro
Mit einer erfundenen Geschichte über die schwer kranke Tochter bringen Betrüger einen Mann am Bodensee um seine Ersparnisse. Nun fahndet die Polizei mit Überwachungsbildern.
Überlingen (dpa/lsw) - Betrüger haben in Überlingen (Bodenseekreis) einen älteren Mann um Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 220.000 Euro gebracht. Die Anrufer spielten ihm vor, seine Tochter sei schwer erkrankt und brauche dringend Geld für eine lebensrettende Behandlung, wie die Polizei mitteilte. Aus Sorge um seine Tochter glaubte der Senior die erfundene Geschichte und übergab den Angaben zufolge am Mittwochabend beinahe seine gesamten Ersparnisse an einen Abholer.
Die Kriminalpolizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Mann und bittet um Hinweise.