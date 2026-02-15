Mann verbrennt nach Unfall in seinem Auto

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Mann ist in seinem Wagen im Kreis Rottweil verbrannt. Der Mann war in einer langgezogenen Kurve von der Straße bei Sulz am Neckar abgekommen, wie die Polizei berichtete. Daraufhin sei sein Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Nach dem Aufprall sei der Wagen in Brand geraten. Der 58-Jährige erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.