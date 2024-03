Mann verletzt Frau mit Messer schwer und flüchtet

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein Mann hat eine 29-Jährige in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Gegen den 35 Jahre alten Mann wurde zunächst wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt am Samstagabend mitteilten.

Nach dem Angriff am Samstagmittag wurde die 29-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige floh zunächst vom Tatort. Unter anderem mit einem Hubschrauber wurde zwischenzeitlich nach dem Mann gesucht. Am Samstagabend wurde der Verdächtige laut Polizei schließlich festgenommen. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.