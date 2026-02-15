Polizeieinsätze an Fasching

Mann verletzt Polizisten bei Faschingsumzug in Neckargemünd

Faschingswochenende in Baden-Württemberg: Bei einem Umzug verletzt ein Mann mehrere Polizisten. Auch in Heidelberg kommt es bei einer Fastnachtsveranstaltung zu einer Schlägerei.

Die Polizei ist bei mehreren Umzügen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ist bei mehreren Umzügen im Einsatz. (Symbolbild)

Neckargemünd (dpa) - Ein 21-Jähriger soll bei einem Faschingsumzug im baden-württembergischen Neckargemünd mehrere Polizeibeamte verletzt haben. Der Mann habe sich bei dem Umzug am Samstagnachmittag zunächst mit einem anderen Besucher gestritten, teilte die Polizei mit. Als Beamte zur Beruhigung eingriffen, soll der 21-Jährige aggressiv und uneinsichtig gewesen sein.

Bei seiner Festnahme soll er einen Beamten mit dem Ellenbogen im Gesicht verletzt und sich heftig gewehrt haben. Dabei soll er zwei weitere Beamte verletzt haben, so die Polizei weiter. Er habe zudem Beleidigungen ausgesprochen. Nach Polizeiangaben wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.

Gewalt auch bei Fastnachtsveranstaltung in Heidelberg

Auch in Heidelberg soll es bei einer Fastnachtsveranstaltung am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 36-Jähriger soll einen Sicherheitsmitarbeiter angegriffen haben, weil dieser ihn nicht auf die Veranstaltung gelassen haben soll, teilte die Polizei mit. Der Angreifer soll einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille gehabt haben.

