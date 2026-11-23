Bad Saulgau (dpa/lsw) - Mehr als 100.000 Euro seines Ersparten hat ein 74-Jähriger aus Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) innerhalb von zwei Monaten durch eine vermeintlich lukrative Kapitalanlage verloren. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Mann im Internet auf eine Kapitalanlage in Form von Kryptowährung. Seit Oktober habe der Senior rund ein Dutzend Mal einen Teil seines Vermögens auf ein ausländisches Konto überwiesen.