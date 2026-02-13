Falscher Polizist ruft an: Frau überweist über 100.000 Euro
Ihr Geld auf dem Bankkonto sei in Gefahr, teilt ein angeblicher Polizist in einem Telefonat mit. Sie solle es sicherheitshalber der Staatsanwaltschaft überweisen.
Gießen (dpa/lhe) - Eine ältere Frau aus Gießen hat einem falschen Polizisten geglaubt und Betrügern 115.000 Euro überwiesen. Später sei die 84-Jährige skeptisch geworden und habe von sich aus die Polizei kontaktiert, teilte das Polizeipräsidium mit. Der falsche Polizist hatte die Frau Anfang der Woche mehrfach angerufen und mitgeteilt, ihr Geld auf dem Bankkonto sei in Gefahr, da ein Angestellter mit Kriminellen zusammenarbeite. Er forderte sie auf, das Geld sicherheitshalber auf ein Konto der Staatsanwaltschaft zu überweisen. Die Polizei rät, in solchen Fällen das Gespräch sofort zu beenden und die Polizei zu informieren.