Halterin ignoriert Verletzten

Mann von Pitbull gebissen - obwohl er an der Leine war

Ein angeleinter Pitbull beißt in Kassel einen Passanten. Die Halterin reagiert nicht auf Nachfragen und verschwindet mit dem Hund. Die Polizei ermittelt.

Der Mann sei medizinisch behandelt worden und erstattete Anzeige. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Der Mann sei medizinisch behandelt worden und erstattete Anzeige. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Kassel von einem Pitbull gebissen worden - obwohl der Hund an der Leine der Halterin war. Zwei Frauen seien dem 29-Jährigen am Morgen mit dem Hund entgegengekommen, teilte die Polizei mit. «Plötzlich sei der Hund vor den Augen der Halterin an ihm hochgesprungen und habe ihm durch seine langärmelige Jacke hindurch in den Unterarm gebissen.»

Als der Mann gefragt habe, ob das Tier geimpft sei, habe die Halterin nicht reagiert und den Hund einfach weiter gezogen, habe der Mann berichtet. Anschließend sei die Frau mit ihrer Begleiterin und dem Hund verschwunden. Der 29-Jährige habe sich in ärztliche Behandlung begeben und Anzeige erstattet.

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