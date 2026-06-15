Hund beißt 84-Jährigen mehrfach - Senior schwer verletzt

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Beim Gassigehen ist ein 84 Jahre alter Mann in Ludwigsburg von einem fremden Hund mehrfach gebissen und dabei schwer verletzt worden. Der Senior sei mit Verletzungen im Hals- und Handbereich per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Noch dazu sei auch der Hund des Seniors von dem fremden Vierbeiner gebissen worden.

Der 84-Jährige befand sich den Angaben zufolge am Samstag auf einem Gassi-Spaziergang, als er auf einem Feldweg eine 30-jährige Frau traf, die gemeinsam mit einer weiteren Frau zwei Hunde ausführte. Auf ausdrückliche Bitte der 30-Jährigen habe der Senior seinen Hund an die Leine genommen. Im weiteren Verlauf konnte die Frau den von ihr ausgeführten Hund aus bislang ungeklärten Gründen jedoch nicht mehr halten und habe die Leine losgelassen. Daraufhin sei ihr Vierbeiner zu dem Hund des 84-Jährigen gelaufen. Mutmaßlich um sein eigenes Tier zu schützen, habe der Senior den Hund der Frau daraufhin umklammert, woraufhin das Tier mehrfach zubiss. Die 30-Jährige konnte die Attacke schließlich beenden.