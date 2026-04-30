Hundertfacher sexueller Missbrauch? 84-Jähriger verhaftet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein inzwischen 84 Jahre alter Mann soll sich über viele Jahre in mehreren hundert Fällen an Kindern vergangen haben. Der mittlerweile verhaftete Deutsche habe die Kinder sowohl im familiären Umfeld als auch in einem Schwimmbad zu sexuellen Handlungen gezwungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit.

Auf die Spur des Mannes seien die Ermittler nach einem Fall in einem Stuttgarter Thermalbad im Februar gekommen. Dort soll der Mann ein zehnjähriges Kind sexuell bedrängt haben. Alarmierte Beamte hätten den Mann noch im Schwimmbad vorläufig festgenommen. Daraufhin seien Zeugenhinweise eingegangen, die den Mann in den Fokus weiterer Ermittlungen gerückt hätten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Der Mann wurde demnach am vergangenen Dienstag festgenommen. Noch am selben Tag sei Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft machte auf Nachfrage bislang keine Angaben zu der Frage, in welchem Zeitraum sich der Mann an den Kindern vergangen haben soll und um wie viele mutmaßliche Opfer es sich handelt. Auch zu Details zum Verdächtigen hielten sich die Ermittler zunächst zurück.