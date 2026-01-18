Bild
Kriminalität

Mann widersetzt sich bei Polizeieinsatz

Zwei Beamte werden bei einem Einsatz leicht verletzt, als ein Mann sich nach Polizeiangaben massiv wehrt. Warum die Polizisten ihn aufsuchten.

Die beiden verletzten Polizisten mussten nicht medizinisch versorgt werden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die beiden verletzten Polizisten mussten nicht medizinisch versorgt werden. (Symbolbild)

Nürtingen (dpa/lsw) - Bei einem Polizeieinsatz vor seinem Wohnhaus soll ein Mann in Nürtingen (Kreis Esslingen) so heftigen Widerstand geleistet haben, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei konnte der Mann nur durch die Anwendung «unmittelbaren Zwangs» unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizisten wollten demnach seine Personalien feststellen. 

Sie waren am Samstag zu der Wohnung des 42-Jährigen gefahren, da dieser verdächtigt wird, eine Unfallflucht begangen zu haben. Dabei sei der Mann aggressiv geworden. Der 42-Jährige soll unter anderem einen Beamten an dessen Schutzweste nach hinten gedrückt haben, wie die Polizei mitteilte. Selbst als er mit Handschellen gefesselt war, habe er noch einen Mülleimer in Richtung der Beamten getreten. 

Die beiden Polizisten konnten nach dem Vorfall ihren Dienst fortsetzen. Sie mussten den Angaben zufolge auch nicht medizinisch versorgt werden. Gegen den Mann wird nun neben der Unfallflucht auch wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

