Polizeieinsatz

Mann randaliert mit Metallstange und verletzt Polizisten

Erst soll der 26-Jährige an einem Café randaliert haben. Dann bewirft er ein Polizeiauto und widersetzt sich den Beamten. Erst ein Polizeihund kann ihn stoppen.

Die Polizei bittet nach dem Einsatz am Sonntagmorgen um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Hanau (dpa/lrs) - Ein 26-Jähriger hat in der Hanauer Innenstadt unter anderem mit einer Metallstange randaliert und sich im Anschluss gewaltsam gegen die Polizei widersetzt. Dabei wurden fünf Beamte leicht verletzt, teilte die Polizei mit. 

In der Nacht zum Sonntag meldeten Anwohner gegen 4:30 Uhr einen randalierenden Mann, der mit Mobiliar einer Eisdiele und mit Einkaufswagen umher warf. Als die Polizei eintraf, hätte der Mann mit einer Metallstange eine Glasscheibe der Eisdiele eingeschlagen. Der Aufforderung die Stange abzulegen, kam der 26-Jährige laut Polizeiangaben nicht nach. 

Stattdessen bewarf er ein Polizeiauto mit der Metallstange, heißt es. Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der Randalierer flüchtete mit der Stange, konnte aber wieder gestellt werden, so die Polizei. Auch mit einer eingesetzten Elektroschockpistole sei der Mann nicht zu beruhigen gewesen. Erst durch einen Polizeihund, der ihn biss, ließ der 26-Jährige die Metallstange fallen. Gegen Widerstand nahmen die Beamten den Mann fest, heißt es.

Er wurde zur Behandlung des Hundebisses in ein Krankenhaus gebracht und danach in eine psychiatrische Fachklinik überstellt. Er muss sich nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

