Mann will auf Güterwagen klettern und stirbt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein junger Mann hat in Karlsruhe wohl versucht, auf einen Güterwagen zu klettern und sich tödliche Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge kam es offenbar zu einem Spannungsüberschlag und einem sogenannten Lichtbogen. Ein Zeuge hatte den 28-Jährigen am Rangierbahnhof liegen sehen. Weshalb der Mann auf den Güterwagen klettern wollte, war zunächst nicht bekannt.