Unfall

Mann will auf Güterwagen klettern und stirbt

Mit seinem Leben bezahlt hat ein Mann offenbar einen Kletterversuch in Karlsruhe. Auf dem Rangierbahnhof wollte er einen Güterwagen besteigen.

Ein junger Mann hat sich am Karlsruher Rangierbahnhof tödlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein junger Mann hat sich am Karlsruher Rangierbahnhof tödlich verletzt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein junger Mann hat in Karlsruhe wohl versucht, auf einen Güterwagen zu klettern und sich tödliche Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge kam es offenbar zu einem Spannungsüberschlag und einem sogenannten Lichtbogen. Ein Zeuge hatte den 28-Jährigen am Rangierbahnhof liegen sehen. Weshalb der Mann auf den Güterwagen klettern wollte, war zunächst nicht bekannt.

Der in Bahn-Oberleitungen fließende Strom ist lebensgefährlich. Wenn Menschen sich einer Oberleitung nähern, kann sich die Spannung auch ohne direkten Kontakt auf sie übertragen und es kann zu einem tödlichen Stromschlag kommen. Das Überspringen der Spannung sieht dann aus wie ein Bogen aus Licht.

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