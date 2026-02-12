Unfall

Mann will Auto stoppen und wird eingeklemmt

Ein Moment der Unachtsamkeit, starke Schmerzen und ein Notruf: Was dem Besitzer eines Autos auf einem Parkplatz passiert ist.

Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. (Archivbild)

Ehingen (dpa/lsw) - Als er sein wegrollendes Auto mit den Händen stoppen wollte, ist ein Mann in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) verletzt worden. Der 50-Jährige habe seinen Wagen am Mittwoch auf einem Parkplatz mit leichtem Gefälle abgestellt und dabei wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen, teilte die Polizei mit.

Das tonnenschwere Auto begann zu rollen und der Mann wollte es demnach mit den Händen aufhalten. «Das gelang ihm natürlich nicht», hieß es im Polizeibericht. Der 50-Jährige wurde von dem Wagen gegen eine Hauswand gedrückt. Der Leichtverletzte klagte über starke Schmerzen, konnte aber selbst den Rettungsdienst rufen, der den Mann in eine Klinik brachte.

