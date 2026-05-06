Mann will Kamin anzünden und gerät in Flammen

Burgau (dpa) - Ein Mann ist in Burgau (Landkreis Günzburg) in Flammen geraten, als er seinen Kamin anzünden wollte. Sein Sohn half, die brennende Kleidung zu löschen, wie die Polizei mitteilte.

Der 58-Jährige hatte demnach mehrere Holzstücke mit Spiritus bespritzt, um das Holz schneller zum Brennen zu bringen. Wegen der Restwärme im Kamin kam es den Angaben zufolge zu einer Verpuffung und der Mann geriet in Flammen. Er erlitt schwere Verbrennungen am Körper und musste mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Sein 21-jähriger Sohn habe beim Löschen des Feuers Brandverletzungen an beiden Händen erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht.