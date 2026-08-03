2,8 Millionen Euro

Mann wird Lottomillionär – «Hat mich aus den Socken gehauen»

Ein Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg ist Hessens siebter Lottomillionär des Jahres. Was will er mit seinem Gewinn machen?

Mann gewinnt 2,8 Millionen im Lotto 6aus49. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Mann gewinnt 2,8 Millionen im Lotto 6aus49. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Seit mehr als zehn Jahren spielt er Lotto: Ein Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg freut sich über etwa 2,8 Millionen Euro Lottogewinn. «Als ich meine Zahlen und die Summe sah, hat's mich aus den Socken gehauen», sagte der Lottospieler laut Mitteilung von Lotto Hessen. Demnach hatte er seinen Gewinn erst Tage nach der Verkündigung der richtigen Zahlen am 25. Juli bemerkt.

So richtig könne er es weiterhin nicht fassen, sagte der Lottogewinner. Nur die Superzahl trennte ihn laut Mitteilung vom Rekordjackpot. «Die 50 Millionen Euro wollte ich gar nicht haben, da hätte ich ja tagelang nicht geschlafen.» Enttäuscht sei er also nicht. «Ich bin sowieso eher der Glas-halbvoll-Typ.» Seinen Gewinn will er laut Lotto anlegen und auch als Millionär weiterhin Lotto spielen.

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