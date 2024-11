Mann wird meterweit von S-Bahn mitgeschleift

Frankfurt am Main (dpa) - Ein Mann ist von einer S-Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof bis zu 20 Meter mitgeschleift worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Er war beim Einsteigen in der Spalte zwischen Bahnsteigkante und der kurz darauf anfahrenden S-Bahn eingeklemmt und mitgezogen worden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Mann hatte sich davor auf dem Bahnsteig aufgehalten und war nach Mutmaßung der Polizei möglicherweise alkoholisiert. Rund eine halbe Stunde nach dem Vorfall wurden alle zwischenzeitlich gesperrten Gleise wieder freigegeben.