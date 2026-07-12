Kriminalität

Mann wird nach Streit von einem Auto überfahren

Auf einem Parkplatz geraten mehrere Menschen aneinander. Ein Auto fährt plötzlich auf einen Mann zu und überrollt ihn.

Die Polizei nimmt vier Verdächtige vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nimmt vier Verdächtige vorläufig fest. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Von einem Auto ist ein Mann nach einem Streit auf einem Parkplatz in Offenburg überfahren worden. Der 28-Jährige erlitt laut Polizei in der Nacht schwere Verletzungen und wurde von Sanitätern in eine Klinik gebracht. Die Beamten ermitteln derweil wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. 

Zuvor soll es auf dem Parkplatz zu einem Streit zwischen zehn bis 15 Menschen gekommen sein. Dabei kamen auch Baseballschläger zum Einsatz, wie die Ermittler berichten. 

Später nahmen Polizisten drei Männer und eine Frau an einer zwei Kilometer entfernten Tankstelle vorläufig fest. Ob sich unter den Festgenommenen der mögliche Fahrer oder die mögliche Fahrerin des Autos befinden, wollte ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

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