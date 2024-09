Mann wird von Straßenbahn erfasst und stirbt

Kassel (dpa/lhe) - Ein 83-Jähriger ist in Kassel von einer Straßenbahn erfasst worden und im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei an der Haltestelle Helleböhnweg auf die Gleise getreten und habe die von links heranfahrende Bahn vermutlich nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall am Mittwochmorgen sei er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb der 83-Jährige am Donnerstagnachmittag, wie es hieß. Ein Gutachter soll nun rekonstruieren, wie sich der Unfall in der Eugen-Richter-Straße ereignete.