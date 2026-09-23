Mann wird von tonnenschwerer Kabelrolle eingeklemmt
Ein Mann will in Althütte ein Erdkabel von einem Lastwagen rollen. Dabei kommt es zu einem Unfall.
Althütte (dpa/lsw) - Wohl glimpflich ausgegangen ist ein Unfall mit einer tonnenschweren Kabelrolle für einen Mann in Althütte (Rems-Murr-Kreis). Laut Polizei wollte der 60-Jährige die drei Tonnen schwere Erdkabel-Rolle von Hand von der Ladefläche eines Lastwagens rollen.
Dabei stolperte er und wurde auf Bauchhöhe zwischen der Rolle und einem Stahlgestell eingeklemmt. Nach einigen Sekunden sei die Rolle weitergerollt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn am Dienstag in ein Krankenhaus.