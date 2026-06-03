Sattelzug gerät ins Rollen

Mann bei Arbeitsunfall mit Sattelzug schwer verletzt

Als ein Mann auf einem Betriebsgelände einen Sattelzug entladen will, gerät dieser ins Rollen. Ein letzter Versuch, das Fahrzeug zu bremsen, schlägt fehl – und endet für den 60-Jährigen tragisch.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Amtzell (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Amtzell (Landkreis Ravensburg) ist ein 60 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann wurde zwischen der Tür eines rollenden Sattelzugs und einem Pfeiler eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Der 60-Jährige war den Angaben zufolge damit beschäftigt, den Auflieger eines in einer Halle abgestellten Sattelzugs zu entladen. Als er den Kippmechanismus betätigte, sei das Gespann auf dem leicht abschüssigen Gelände aufgrund der Gewichtsverlagerung ins Rollen geraten. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Fahrerkabine und habe noch versucht, über die geöffnete Fahrertür in den rollenden Lastwagen zu gelangen, um diesen zu bremsen.

Noch während er sich auf der Einstiegstreppe befand, sei der Sattelzug jedoch gegen das Tor der Halle geprallt, woraufhin der 60-Jährige zwischen der Fahrertür und einem Pfeiler kurzzeitig eingeklemmt wurde. Beim Weiterrollen habe sich die Tür geöffnet und der 60-Jährige sei auf den Boden gefallen. Das Gespann verkeilte sich anschließend an dem Hallengebäude und kam zum Stillstand. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Polizeiangaben zufolge nicht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwerer Arbeitsunfall auf Bahn-Betriebsgelände
Unfälle

Schwerer Arbeitsunfall auf Bahn-Betriebsgelände

Bei Arbeiten an den Oberleitungen erleidet ein Mann einen schweren Stromschlag. Er wird mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gefahren.

31.05.2025

Lkw gerät in Brand - Stundenlange Behinderungen
Unfälle

Lkw gerät in Brand - Stundenlange Behinderungen

Ein Sattelzug gerät von der Autobahn und geht in Flammen auf. Aufmerksame Zeugen retten den Fahrer. Auf der A7 kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

14.05.2025

Junger Motorradfahrer stößt mit Sattelzug zusammen
Unfälle

Junger Motorradfahrer stößt mit Sattelzug zusammen

In einer Kurve gerät ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort ist ein Sattelzug unterwegs. Die Polizei nennt Einzelheiten.

04.04.2025

Bahn stößt mit Sattelzug zusammen
Polizei

Bahn stößt mit Sattelzug zusammen

Ein Sattelzugfahrer hält nach einem Bahnübergang. Und er bemerkt nicht, dass sein Gefährt noch auf die Schienen ragt. Es kommt zum Zusammenstoß.

18.03.2025

Herleshausen

Sattelzug gerät von Spur: Auffahrunfall mit drei Verletzten

09.11.2023