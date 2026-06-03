Mann bei Arbeitsunfall mit Sattelzug schwer verletzt

Amtzell (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Amtzell (Landkreis Ravensburg) ist ein 60 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann wurde zwischen der Tür eines rollenden Sattelzugs und einem Pfeiler eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Der 60-Jährige war den Angaben zufolge damit beschäftigt, den Auflieger eines in einer Halle abgestellten Sattelzugs zu entladen. Als er den Kippmechanismus betätigte, sei das Gespann auf dem leicht abschüssigen Gelände aufgrund der Gewichtsverlagerung ins Rollen geraten. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Fahrerkabine und habe noch versucht, über die geöffnete Fahrertür in den rollenden Lastwagen zu gelangen, um diesen zu bremsen.

Noch während er sich auf der Einstiegstreppe befand, sei der Sattelzug jedoch gegen das Tor der Halle geprallt, woraufhin der 60-Jährige zwischen der Fahrertür und einem Pfeiler kurzzeitig eingeklemmt wurde. Beim Weiterrollen habe sich die Tür geöffnet und der 60-Jährige sei auf den Boden gefallen. Das Gespann verkeilte sich anschließend an dem Hallengebäude und kam zum Stillstand. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Polizeiangaben zufolge nicht.