Sattelzug gerät von Spur: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Herleshausen (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 im Werra-Meißner Kreis sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen geriet ein 56-jähriger Sattelzug-Fahrer im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen plötzlich auf den linken Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer musste deshalb stark abbremsen - und der Wagen hinter ihm sei aufgefahren. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des vorderen Wagens und die beiden Insassen des aufgefahrenen Pkw leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Die A4 musste für die Rettung und Bergung am Mittag in Fahrtrichtung Frankfurt für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.