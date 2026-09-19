Mann wirft Bierdosen auf Verkäufer und demoliert Kasse
In einer Tankstelle rastet ein Mann aus, weil ihm kein Bier verkauft wird. Am Ende kommt er selbst mit Verletzungen ins Krankenhaus.
Weinheim (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat in einer Tankstelle in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit Bierdosen auf einen Mitarbeiter geworfen und das komplette Kassenterminal herausgerissen. Zuvor habe der Mitarbeiter den Verkauf von zwei Bierdosen wegen der starken Alkoholisierung des 48-Jährigen verweigert, teilte die Polizei mit. Nach der Randale flüchtete der Mann zu Fuß.
Der 22-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Der mutmaßliche Randalierer zog sich bei der Sachbeschädigung am frühen Samstagmorgen selbst tiefe Schnitte an der Hand zu. Polizeibeamte fanden ihn in Tatortnähe und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden steht nach Angaben der Ermittler derzeit nicht fest.