Angriff am Bahnhof

Mann wirft mit Steinen auf Fahrgäste und Polizisten

Ein Mann betritt die Gleise und wirft mit Steinen und Flaschen um sich. Eine Frau und zwei Polizisten werden verletzt. Nun sitzt der 25-Jährige in Untersuchungshaft.

Ein Mann soll am Bahnhof mit Steinen und Flaschen auf Fahrgäste und Polizisten geworfen haben. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Ein Mann soll am Bahnhof mit Steinen und Flaschen auf Fahrgäste und Polizisten geworfen haben. (Symbolbild)

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Ein Mann soll am Bahnhof in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) mit Steinen und Flaschen auf Fahrgäste, Züge und Polizisten geworfen haben. Eine Frau und zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Der 25-Jährige betrat am Donnerstag nach Polizeiangaben das Gleisbett und warf gezielt Steine und Flaschen um sich. Dabei wurden auch ein Zug, ein Auto sowie Einrichtungen am Bahnhof beschädigt. Der Mann wurde festgenommen und kam anschließend in Untersuchungshaft.

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