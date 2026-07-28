Schienenverkehr

Unbekannter legt Steine auf Bahngleise – Zug kollidiert

Steine auf den Schienen, ein Schlag im Zug und Spuren aus Steinmehl: Ein Regionalzug überfährt mehrere Steine. Die Bundespolizei sieht einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Ein Unbekannter soll mehrere Steine auf die Gleise bei Ellwangen gelegt haben. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein Unbekannter soll mehrere Steine auf die Gleise bei Ellwangen gelegt haben. (Symbolbild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll mehrere Steine auf Bahngleise bei Ellwangen im Ostalbkreis gelegt haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, überfuhr ein Regionalzug die Steine. Verletzt wurde niemand.

Demnach bemerkte der Lokführer während der Fahrt auf der Strecke zwischen Goldshöfe und Crailsheim einen Schlag und fuhr den Zug zunächst bis zum Bahnhof Ellwangen weiter. Dort wurde der Regionalzug überprüft. In der Folge stellten Einsatzkräfte Steinmehlspuren auf den Schienen fest. Sie deuten darauf hin, dass der Zug mehrere auf die Gleise gelegte Steine überfahren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sowohl die Fahrgäste als auch das Zugpersonal unverletzt. Auch am Zug und an der Bahninfrastruktur entstand offenbar kein Schaden. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.

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