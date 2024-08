Mann zückt Wurfaxt vor Trinkhalle in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll vor einer Trinkhalle in Frankfurt am Main eine Wurfaxt gezückt und zum Schlag gegen den Kopf eines anderen Mannes ausgeholt haben. Der 63-Jährige wich dem Angriff am Mittwoch aus und flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge rief demnach die Polizei. Den 59-jährigen Verdächtigen fanden die Beamten laut Mitteilung in der Trinkhalle, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ. Auch die Axt stellten die Polizisten sicher.