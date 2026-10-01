Festnahme

Mann zündet großen Plüschaffen in Freizeitcenter an

Ein Mann zündet in einem Freizeitcenter das zweieinhalb Meter große Plüsch-Stofftier an - und verschwindet danach. Später erkennt ihn eine Polizistin in ihrer Freizeit.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein 34-Jähriger soll in einem Freizeitcenter in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen zweieinhalb Meter großen Plüschaffen angezündet haben. Zunächst konnte der Brandstifter unerkannt entkommen. Allerdings wurde die Tat durch Überwachungskameras aufgenommen. So konnte die Polizei eine Täterbeschreibung erstellen. Eine Polizistin erkannte den Mann am Abend in ihrer Freizeit im Stadtgebiet wieder und verständigte ihre Kollegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese nahmen den 34-Jährigen fest.

Warum der Mann den Affen am Montag mit einem Feuerzeug angezündet hatte, ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Feuerwehr löschte die Flammen. In dem Freizeitcenter «Le Prom» befinden sich unter anderem ein Kino, ein Restaurant und eine Bowling-Bahn.

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