Mann zündet großen Plüschaffen in Freizeitcenter an

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein 34-Jähriger soll in einem Freizeitcenter in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen zweieinhalb Meter großen Plüschaffen angezündet haben. Zunächst konnte der Brandstifter unerkannt entkommen. Allerdings wurde die Tat durch Überwachungskameras aufgenommen. So konnte die Polizei eine Täterbeschreibung erstellen. Eine Polizistin erkannte den Mann am Abend in ihrer Freizeit im Stadtgebiet wieder und verständigte ihre Kollegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese nahmen den 34-Jährigen fest.