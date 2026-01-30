Karlsruhe

Mann in Sozialunterkunft zündet Kleidung von Schlafendem an

Nach einem Streit in einer Sozialunterkunft soll ein 61-Jähriger die Kleidung eines Mitbewohners angezündet haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Das Opfer war gerade am Einschlafen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Das Opfer war gerade am Einschlafen. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger soll in einer Sozialunterkunft in Karlsruhe die Kleidung seines einschlafenden Mitbewohners angezündet haben. Zuvor habe es ein Streit mit dem 42-Jährigen gegeben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Worum es dabei ging, blieb zunächst unklar. Der Verdächtige zündete die Kleidung, die der 42-Jährige am Körper trug, an, als er gerade am Einschlafen war. Dieser bemerkte die noch kleinen Flammen und konnte sie löschen. Er blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Mann am Mittwoch vorläufig fest. Am Donnerstag erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.

