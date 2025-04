Mannheim verliert auch zweites DEL-Halbfinale gegen Berlin

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim haben auch das zweite Playoff-Halbfinale gegen Meister Eisbären Berlin verloren. Das Team von Trainer Dallas Eakins unterlag dem Titelverteidiger 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) und liegt in der Serie best-of-seven mit 0:2 zurück. Für das Finale benötigt eine Mannschaft vier Erfolge. Damit stehen die Adler bereits im dritten Aufeinandertreffen am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) in Berlin unter Druck.