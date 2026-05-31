Final4 in Bonn

Mannheimer Damen verlieren Hockey-Finale im Shootout

Die Damen vom Hauptrundensieger Mannheimer HC haben gleich zweimal einen Rückstand aufgeholt, mussten sich aber am Ende trotzdem Düsseldorf im Finale der Hockey-DM geschlagen haben.

Nationalspielerin Sonja Zimmermann (r.) hat mit ihrem Mannheimer HC das DM-Finale verloren. Foto: Federico Gambarini/dpa
Nationalspielerin Sonja Zimmermann (r.) hat mit ihrem Mannheimer HC das DM-Finale verloren.

Bonn (dpa/sw) - Die Damen des Mannheimer HC haben ihren zweiten deutschen Meistertitel im Feldhockey verpasst. Der Hauptrundensieger verlor heute das Endspiel in Bonn gegen den Düsseldorfer HC mit 2:3 im Penaltyschießen. 

Den entscheidenden Versuch verwandelte DHC-Nationalspielerin Friederike Heusgen als insgesamt 13. Schützin. «Es tut einfach weh, aber so ist der Modus. Wir müssen es akzeptieren und weiter an uns arbeiten», sagte MHC-Nationalspielerin Sonja Zimmermann, deren Team nach einem 0:2-Rückstand im Shootout wieder auf 2:2 herangekommen war.

Mannheim gleicht im Spiel und im Shootout einen Rückstand aus

Beim 1:1 (0:1) in der regulären Spielzeit hatte die frisch verheiratete Nadine Fieber (zuvor Kanler) in der 51. Minute für den späten MHC-Ausgleich gesorgt und damit die frühe Führung der Düsseldorfer Nationalspielerin Sara Strauss (4.) ausgeglichen. «Wir sind wieder zurückgekommen und ich bin stolz darauf, was wir in dieser Saison geleistet haben», ergänzte Zimmermann.

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Im Halbfinale am Samstag hatte sich Mannheim mit 2:1 (0:1) gegen den Titelverteidiger vom Harvestehuder THC aus Hamburg durchgesetzt. Die Entscheidung besorgte Nationalspielerin Stine Kurz (54.) im Schlussviertel per Siebenmeter. Zuvor hatte Charlotte Gerstenhöfer (38.) zum 1:1 ausgeglichen.

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