Kritik der Landesregierung

Mansoori: Aus für Frankfurter Bayer-Werk völlig inakzeptabel

Der Bayer-Konzern will sein Werk in Frankfurt mit 500 Beschäftigten schließen. In der Landesregierung stoßen die Pläne auf Widerstand. Die Reaktion von Wirtschaftsminister Mansoori fällt deutlich aus.