Sanofi investiert 1,3 Milliarden Euro in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die milliardenschweren Investitionspläne des französischen Pharmakonzerns Sanofi in Frankfurt sind offiziell. Das Unternehmen steckt bis 2029 rund 1,3 Milliarden Euro in den Bau einer modernen Insulinproduktionsanlage an seinem Standort im Frankfurter Stadtteil Höchst. Die Gewerkschaft IG BCE begrüßt das als wichtige Entscheidung im Kampf gegen Arzneimittel-Knappheit in Deutschland.