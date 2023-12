Lauterbach will Pharma-Produktion nach Deutschland holen

Deutschland sei bei Pharma-Innovationen in den vergangenen Jahren stark zurückgefallen. So gebe es in Großbritannien zehn Mal so viele Patente wie in Deutschland und 20 Mal so viele Ansiedlungen einer tatsächlichen Produktion. Das Ziel sei nun eine «Reindustrialisierung in Deutschland» in dem Bereich. «Hier sind wir zurückgefallen.» Durch verstärkte Forschung solle auch mehr im Anschluss stattfindende Produktion neuer Medikamente nach Deutschland geholt werden. «Wo geforscht wird, findet auch die Produktion statt», sagte Lauterbach.