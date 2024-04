Merck investiert 300 Millionen Euro in neues Forschungszentrum

Darmstadt (dpa) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck investiert mehr als 300 Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum an seinem Hauptsitz in Darmstadt. Bei der Grundsteinlegung am Donnerstag sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einem «Bekenntnis zu Deutschland als starkem Pharma-, Industrie- und Forschungsstandort». Die Eröffnung des Zentrums ist in drei Jahren geplant.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Investitionen, wie die von Merck hier am Stammsitz Darmstadt, sind ökonomisch, medizinisch und wissenschaftlich außerordentlich sinnvoll», sagte Scholz in seiner Ansprache. Sie zeigten auch die Stärke der Biowissenschaften. Der Kanzler sicherte der Pharmabranche in Deutschland weiter Unterstützung zu.

Ab Anfang 2027 soll das Forschungszentrum auf rund 18.000 Quadratmetern Platz für rund 550 Beschäftigte bieten. Der Neubau ist Teil eines Investitionsprogramms von Merck, das rund 1,5 Milliarden Euro für den Standort Darmstadt bis 2025 umfasst. Die Investition ermögliche Fortschritt, der Millionen von Patienten in aller Welt zugutekomme, sagte Merck-Vorstandschefin Belén Garijo.